Al Festival “Segni della notte“ 25 film tra il meglio dei corti

Il grande cinema torna a Urbino, con l’8ª edizione del Festival Segni della notte, in programma dal 10 al 14 aprile. La rassegna, diretta da Dieter Wieczorek, sarà ospitata per intero nella Sala del Maniscalco del Collegio Raffaello, con apertura domani alle 18: si partirà con due competizioni di cortometraggi, seguite dalla proiezione di “Shepherds of the Earth“ (Pastori della Terra) nella foto sopra, che inaugurerà la manifestazione alle 22.

Il festival darà la possibilità di vedere film di alta qualità, diversi dei quali hanno debuttato a Venezia, Berlino o Cannes, e assistere a première di pellicole italiane e internazionali. I titoli proposti offriranno un panoramica su vari temi d’attualità, dai movimenti per la difesa climatica (“Fridays for future“) all’inquinamento in Thailandia (“From dust till dust“), dalle strutture del potere in Georgia (“Aleksandre - a thievish life“) alla vita criminosa obbligata negli Stati Uniti (“Dreamers“).

Ulteriore approfondimento sarà dato dai 25 film in corsa nelle competizioni di cortometraggi. Poi ci saranno concorsi dedicati a titoli italiani, al cinema di trasgressione e ai documentari, oltre alla proiezione di pellicole realizzate da donne iraniane e da studenti. La giurìa, che assegnerà i premi alle 20 di domenica, sarà composta da membri provenienti da Italia, Germania e Cechia e dalla produttrice serba e Ceo dell’agenzia internazionale Kinoist, Mina Zarkovic-Mihaylova. Al festival sarà presente anche l’attore irlandese Vincent Woods. Programma e informazioni sono su www.segnidellanotte.com.

n. p.