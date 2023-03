Al flash mob dei ciclisti rissa sfiorata coi negozianti

Rissa sfiorata, con insulti e imprecazioni, tra i ciclisti e alcuni commercianti e residenti di Sassonia. E’ successo ieri mattina, durante il flash mob "Strisce pedonali umane", organizzato da varie associazioni, tra le quali "Fiab Fano - for bici" e "Legambiente", per promuovere strade più sicure e il limite di velocità a 30 chilometri orari nei centri abitati. I ciclisti manifestanti, che esibivano cartelli con vari slogan, si sono radunati alle 11,30, dinanzi l’Anfiteatro Rastatt, poi hanno percorso alcuni isolati della zona. In via Dante Alighieri, parallela del lungomare, è avvenuto l’alterco. Un ciclista di 74 anni, che proveniva da Cartoceto, è stato accusato da un commerciante, che ha urlato di essere stato colpito deliberatamente con la ruota anteriore. Difficile stabilire chi abbia scatenato l’alterco, scoppiato in un clima già ad alta tensione, a causa di una pista ciclabile che in molti contestano. Sono quindi volati insulti e accuse, soprattutto all’indirizzo dei ciclisti, accusati di sostenere quel breve tratto di corsia, da qualche tempo riservato alle due ruote, che ha cancellato i parcheggi della strada, dinanzi a un noto ristorante, sia ad alcune abitazioni. L’intervento di due agenti della polizia locale, ha placato gli animi. Ma le polemiche non si sono spente. Andrea Polenta, titolare del locale "Acquolina, cucina d’amare", dice: "Per colpa di questa pista ciclabile, la mia clientela si è dimezzata. Non ha senso realizzare uno spezzone di corsia, eliminando diversi posti auto, che obbligano a parcheggiare a quasi un chilometro di distanza". Gli fa eco Giuseppe Burini, residente vicino: "Abito qui da 40 anni e adesso non so dove lasciare l’auto. Siamo in tanti contro la pista ciclabile: è una decisione inaccettabile". La manifestazione è proseguita, tra i malumori di residenti e commercianti, che hanno calamitato l’attenzione dei tanti passanti forse più dei ciclisti. I quali non hanno risparmiato commenti al vetriolo nei confronti degli esercenti, ritenuti "prepotenti, che guardano solo al proprio orticello". Eugenio Cassiani, presidente della Fiab- for bici Fano, ha invitato tutti alla pacificazione: "Il nostro obiettivo – ha detto – è rendere le strade più vivibili, da parte di tutti, dalle mamme con le carrozzine, ai ciclisti, ai diversamente abili. I troppi morti sulle strade impongono di migliorare la sicurezza ed estendere le ciclabili e le pedonali".

Marco D’Errico