Al Gad su il sipario sulla ’Prestazione occasionale’

Prosegue il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, che si chiuderà domenica 29 ottobre alle 11 con la cerimonia di premiazione nella Sala della Repubblica. Oggialle 21 al Teatro Rossini di Pesaro Futura Teatro di Firenze presenta "Prestazione occasionale", testo di Francesco Brandi messo in scena da Alessio Coluccia. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per dei piccoli lavoretti: in realtà questa è solo una scusa che la ragazza ha inventato per poter far loro una proposta ‘indecente’. Il testo, pur molto brillante, tratta temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire ‘ti amo’ e anche del saper dire ‘non ti amo più’. Una pièce terribilmente moderna, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere e commuoversi) delle loro avventure e disavventure.

Nel cast Francesca Palombo (Lisa), Lorenzo Lombardi (Riccardo), Vanni Monsacchi (Nicola), Michele Cimmino (Enzo).

Il 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, proseguirà domani con "Nove giorn"i, scritto e diretto da Massimiliano Giacometti per Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Trinese. Sabato ci sarà l’ultimo spettacolo in concorso, erano otto in lizza. In scena "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello, la regìa è di Gerry Petrosino, la compagnia è di Battipaglia e si chiama Avalon. Il Gad chiude in bellezza con un classico del teatro pirandelliano, portato in scena con modernità e freschezza dal gruppo campano. E’ uno spettacolo accattivante, psicodelico e ricco di trovate.

"Il festival è la più importante manifestazione del teatro italiano non professionistico – dice il direttore artistico Cristian Della Chiara -, quest’anno ha deciso di proporre un cartellone particolarmente fitto che vuole essere un ponte per le celebrazioni di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Il prossimo anno inoltre sarà l’opportunità di ampliare ulteriormente lo sguardo verso un panorama mai così vicino e promettente. L’obiettivo principale sarà l’estensione della partecipazione della cittadinanza unita da una profonda passione collettiva: l’amore per il teatro".

La biglietteria del Teatro Rossini è aperta sino al 28 ottobre con orario 10-13 e 17-19.30. Biglietti: 12 euro ( 10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it. Info. tel. 0721 387621 oppure www.festivalgadpesaro.it