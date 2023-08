Al galà di Villa Almerici, in 200 applaudono il cast tra lucine e cascate di fiori

Per il dopofestival di “Aureliano in Palmira“, i 200 invitati, sono stati ospiti del Giardino di Santa Maria della famiglia Vismara-Currò. A fare gli onori di casa, Gian Giacomo Vismara insieme alla moglie Dina Maria e i figli Gian Marco, Nicola ed Emanuele che hanno offerto il Galà preparato da Massimo Biagiali del ristorante "Il Giardino" di San Lorenzo in Campo. Per questa 44^ edizione si tratta di una conferma: "Siamo contenti di aver organizzato questa serata - dicono i Vismara - per far vivere il nostro giardino realizzando un evento per la città. Tutto è nato lo scorso anno grazie ad un contatto con Camilla Ugolini e al responsabile degli Amici del Rof, Adamo Lorenzetti. Si tratta di una collaborazione che proseguirà anche il prossimo anno per Pesaro capitale della cultura 2024. Villa Almerici ha una lunga storia, tutta vissuta tra architettura, decorazioni pittoriche, giardini e campagna. Siamo appassionati di musica, da alcuni anni seguiamo il Rof; quindi è una reciproca opportunità, sia per noi che per il festival, senza dimenticare che in questa villa hanno sede tre enti musicali: WunderKammer, Garden Club e Libera Musica".

Presenti alla serata, il sindaco Ricci e il vice Vimini, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore generale Cristian Della Chiara, i membri del consiglio di amministrazione: Paolo De Biagi, Monica Nicolini, Luisa Rossi e Francesca Tommasoli; Eugenio Ceccolini con Annalisa Cinaglia; Camilla Buzzi con Alex Marchetti, Arturo Pardi con Novella Baronciani, Nicola Dolcini con Laura Scalbi, Fiorenza e Maria Carla Albini Riccioli e Paola Pierangeli che concluderà i dopofestival del Rof il prossimo 23 agosto dopo la Petite Messe Solennelle diretta dal pesarese Michele Mariotti.

l. d.