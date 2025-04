Al Giro femminile c’è il tappone del Nerone

Adesso è tutto definito. In una riunione, il sindaco Emanuele Feduzi e Rcs, soggetto organizzatore della competizione, hanno studiato i dettagli per la partenza della settima tappa del Giro d’Italia Women, che per la prima volta vedrà una giornata di gara prendere il via da Fermignano. La tappa scatterà alle 9.45 di sabato 12 luglio da piazza Garibaldi e sarà quella definita "regina", cruciale per la corsa in quanto la più lunga delle otto previste: è sul Nerone che si dovrebbero decidere le sorti della Maglia rosa, prima dell’epilogo del giorno seguente. "Lunedì abbiamo avuto l’incontro con Rcs per il nullaosta ufficiale – spiega Feduzi –. Con noi c’erano la direttrice di corsa, Giusy Virelli, il responsabile della partenza, il cartografo e le persone dello staff. Abbiamo preso visione della zona insieme, individuando la piazza come punto di partenza. Lì ci saranno anche il villaggio degli sponsor e l’area in cui le atlete firmeranno il foglio di partecipazione". Sono 22 le squadre iscritte al Giro d’Italia Women, che già nel 2024 era passato da queste parti, con l’arrivo della quinta tappa a Urbino e la partenza della sesta da Frontone. Da Fermignano passeranno alcune tra le migliori cicliste al mondo, come Elisa Longo Borghini, campionessa italiana in carica e Maglia rossa lo scorso anno, Demi Vollering e probabilmente anche la campionessa del mondo Lotte Kopecky. "La tappa in partenza da Fermignano è un classico tappone di montagna con 3000 metri di dislivello e 157 chilometri di lunghezza, la distanza maggiore tra quelle in programma – prosegue Feduzi –. Dopo il via ci si trasferirà a Urbania, poi si passerà per i comuni di Sant’Angelo in Vado, Apecchio, Cantiano e al Valico di Fonte Avellana, da lì si andrà verso Frontone, Cagli, Piobbico e si salirà fino a quota 1395 metri, arrivando sulla cima del Monte Nerone".

Nicola Petricca