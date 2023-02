Al lavoro per la fiera del tartufo nero pregiato Un intenso programma

E’ tempo di tartufo nero pregiato. Quello che si raccoglie dal 1° dicembre al 15 marzo prevalentemente nell’Appennino Umbro Marchigiano. Per valorizzarlo e per rendere lieta al visitatore la 38^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato che si svolgerà domenica 19 febbraio, sono impegnati in questi giorni a livello organizzativo sia l’Amministrazione Comunale che la Pro Loco. Il tartufo nero pregiato è una delle quattro varietà che crescono ad Acqualagna e, diversamente dal tartufo bianco, ha un prezzo più accessibile, così da poterlo gustare in quantità su diverse portate in un menu promozionale, proposto dai ristoratori per tutto il mese di febbraio. Come si conviene per gli eventi importanti il 19 febbraio non mancheranno sia il momento inaugurale che gli stand con tanto di tartufo fresco e altri prodotti eno-gastronomici: dalla norcineria, ai vini, al miele fino alle esposizioni di artigianato artistico locale e altri prodotti del territorio. Ma un momento importante lo si vivrà alle ore 9,30 presso il Teatro Conti un seminario sull’attualità della tartuficoltura "La diminuzione del tartufo bianco è solo la causa del cambiamento climatico? Analisi e possibili rimedi", in collaborazione con l’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie. Un evento di approfondimento e di analisi con alcune relazioni scientifiche sul ‘Tuber Magnatum’ . Saranno presenti anche i responsabili del Ministero Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Ma l’appuntamento, così come è voluto dalla macchina organizzatrice, sarà doppio: con la Fiera del tartufo nero pregiato si apre anche il carnevale al tartufo: l’unico al mondo dove si lanciano tartufi, una specie di ricompensa per i suoi amati estimatori che ad ogni stagione dell’anno raggiungono la cittadina marchigiana per acquistare e degustare il tartufo più buono senza badare a spese.

Amedeo Pisciolini