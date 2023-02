Al Liceo ’Baldi’ assorbenti gratis nei bagni

Assorbenti gratis a studentesse e insegnanti del liceo Laurana-Baldi. E’ un’iniziativa dei rappresentanti studenteschi del Liceo urbinate per lanciare una campagna di sensibilizzazione sull’argomento e con l’intento di lanciare un messaggio di miglioramento sociale estendendolo anche ad altri istituti. L’operazione è partita dall’acquisto di assorbenti femminili che saranno distribuiti nei bagni del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze umane e messi a disposizione, gratuitamente, di studentesse, insegnanti e personale. Un’iniziativa, per altro, autofinanziata, grazie ai proventi di attività svolte durante le assemblee d’istituto, e condotta in collaborazione con il supermercato Conad di Montecchio: "Era uno dei punti principali del nostro programma e ci siamo subito attivati per attuarlo - spiegano i rappresentanti, Asia Merli, Lorenzo Cleri, Lorenzo Ugolini e Martina Paolucci -. Il ciclo mestruale non è un privilegio né una scelta e noi studenti dobbiamo essere i primi a mandare questo messaggio. Non era giusto che gli assorbenti fossero soggetti a un’Iva del 22% e, anche adesso che è stata abbassata al 10%, non è comunque una vittoria: in Scozia sono gratuiti, in Francia lo sono per le studentesse, in Italia non è neanche passata la proposta di ridurre l’Iva al 4%, inserendoli tra i beni di prima necessità. Da qui l’iniziativa, che ha trovato nel supermercato Conad di Montecchio un aiuto e un contributo, con il titolare, Giuseppe Righi, che ieri mattina ce li ha portati a scuola. Una volta esaurita questa fornitura, ne ricompreremo altre, coprendo tutto l’anno scolastico".

La proposta è stata approvata dalla dirigente scolastica, Claudia Guidi, che ha supportato i ragazzi anche in un’altra attività: "Pur non potendoci aiutare a livello economico, ci ha sostenuto molto - spiegano i quattro -. E lo ha fatto anche quando abbiamo proposto di organizzare dei progetti sull’educazione sociale. Essi sono l’unico modo in cui possiamo promuovere il cambiamento sociale e già l’anno scorso abbiamo fatto alcune attività, ma ce ne saranno ancora. Porteremo avanti il progetto finché saremo in carica, sperando che chi arriverà dopo di noi prosegua le iniziative. Inoltre, ne parleremo anche ai rappresentanti studenteschi di altri istituti, per provare a replicarle altrove".

Nicola Petricca