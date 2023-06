Al Lido si lavora, ma ormai è una barzelletta

Il giorno dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città, gli operai hanno continuato a lavorare sulla caditoie del sottopasso del Lido da cui, secondo il Comune, sarebbe dipeso il nuovo allagamento di piazzale Amendola di lunedì. Cittadini e operatori, però, continuano a interrogarsi sul funzionamento della vasca di raccolta delle acque piovane che avrebbe dovuto risolvere il problema allagamenti. "Le pompe sono entrate in funzione – si chiede Katia Panaroni, titolare dell’hotel Elizabeth 2 che si affaccia su piazzale Amendola –? C’è il collegamento elettrico? Nessuno sa quale sia davvero il problema di questa vasca. Le bolle che si vedevano lunedì sulla superficie dell’acqua, facevano supporre che le vasche si stessero riempiendo. L’acqua è ancora dentro?"

Nessun disagio per i clienti dell’hotel le cui auto erano parcheggiate nell’area retrostante. Ieri, però, l’albergatrice ha collaborato a pulire dal fango la ciclabile che finisce proprio davanti alla struttura alberghiera. "Ho iniziato alle 6 di mattina, prima che il fango s’indurisse e dopo che erano passate le spazzatrici Aset". Ieri erano ancora al lavoro le ditte incaricate dal Comune e Aset per ripristinare in via Girolamo da Fano e in via Vittorio Veneto i collettori di acque chiare e fognarie esplosi per la pioggia. Inoltre sono continuati i disagi per la viabilità lungo via Pisacane, mentre piccoli smottamenti sono avvenuti in zone periferiche della città, con la caduta di alberi. Per sapere quando si faranno i lavori lungo la Statale, i consiglieri di M5S hanno presentato un’interrogazione al sindaco. "Chiediamo a che punto sia la progettazione e realizzazione delle opere fognarie. Ormai da sei anni Aset ha avviato la progettazione, ma ancora non si sa nulla sullo stato di avanzamento e sulle tempistiche". I consiglieri invitano l’amministrazione a mettere a disposizione 2,5 milioni dell’avanzo di bilancio a favore dell’intervento di via Pisacane, anziché sprecarlo per opere inutili e divisive (vedi alla voce Interquartieri, ndr).

"A Fano piove sul bagnato" è il commento di Fratelli d’Italia Fano. "L’allagamento del sottopasso di via Carducci è ormai una abitudine. La situazione è paradossale e i residenti ci inviano segnalazioni continue. E’ sotto gli occhi di tutti la mancanza di manutenzione in tutte le zone della città, dove l’intasamento di caditoie e scoli dell’acqua impedisce il deflusso. Non ci si può nascondere dietro l’evento “fuori dalla norma”, poiché a Fano i problemi sono gli stessi, anche con le piccole piogge, irrisolti da sempre".

Intanto, è ancora troppo presto per una valutazione dei danni da parte del Comune, mentre sono state una quarantina le richieste di supporto arrivare al Coc (Centro operativo comunale) che ha continuano a funzionare fino a questa notte quando la Regione Marche ha stabilito la fine dell’emergenza.

An. Mar.