Al mare come d’estate . Ciclabile intasata, folla ai ristoranti: "Camerieri? Non li trovo"

Una città... stile Caruso. Che ha cantato ed ancora canta ‘O sole mio’. Ciclabile Sottomonte trafficata come l’A14 in un giorno di Ferragosto. Viale Trieste piena di persone per la passeggiata. Bar e ristoranti zeppi di gente con punte da formicaio a Baia Flaminia ed anche Sottomonte. Bagnini aperti, lettini prendisole in spiaggia – ma non dappertutto – ragazzi (soprattutto) in acqua. Motociclisti come se piovesse sulla Panoramica con pienone anche a Fiorenzola di Focara, mentre il museo Benelli in viale Mameli era aperto alle visite dopo un pranzo sociale nel grande spazio verde che... ormai rivendicano per usocapione al Comune. Al porto secondo attracco della nave Artemis con 50 americani in visita alla città.

E a partire dal pomeriggio musica a palla soprattutto lungo la ciclabili con Itaca Beach che si presentava con tanto di dj e ragazzne che ballavano sul palchetto. Una grande festa quella del Primo di maggio che ha coinvolto tutta la città. "Ma devo dire che ieri c’è stato un pienone, ma non solo da me, ma un po’ dappertutto – dice Fiorenzo Pucci dei Bagni Agata –. La prima vera giornata d’estate. Solo pesaresi? Questo non lo si dire anche perché da me quelli che vengono sono soprattutto locali. Ma sono arrivati anche dall’entroterra anche perché giornate come quella del Primo Maggio invitano ad uscire e a venire al mare. Il problema che abbiamo? E’ che non riusciamo a trovare camerieri, ne avrei bisogno almeno di 5, ma si presentano solo ragazzi di 17 anni. Come è andata la sera? Io ancora non apro per la cena, ma ieri molti sonotmasti chiusi, anche a Fano, perché sono andati lunghi per il pranzo".

Ma è tutta apparenza o anche sostanza? L’altra faccia della medaglia di questo ponte del Primo Maggio arriva da Nardo Filippetti che è titolare di 4 strutture: Charlie in viale Trieste, Excelsior un 5 stelle, il Nautilus 4 stelle ed anche il Rivazzurra "che però tengo chiuso", dice Filipppetti che ha accanto il figlio Marco che è presidente degli albergatori. "Non c’è turismo ed in un ponte così lungo si sarebbe dovuto lavorare come a Ferragosto – attacca subito Filippetti –. In realtà hanno lavorato gli alerghi che hanno messo dentro 3-4 ragazzini, di quelli che partecipano al torneo di basket, per camera. Io ho lavorato con il torneo solamente un po’ con il Nautilus ma avevo l’Excelsior con 20 camere occupate su 50 ed anche al Charlie le camere erano 50 su 120. Nella sostaqnza gli hotel strutturati hanno lavorato al 30-40 per cento delle possibilità. Questo non è turismo ma sono persone che sono scese dall’entroterra per passare una giornata al mare, per mangiarsi una pizza o comprarsi un gelato. Questa città non la conosce nessuno". Ma dicono che all’Excelsior c’erano stranieri? Non è vero? "Ma dove, ma di cosa parliamo. Basta andare in questura, se uno non crede a me, e guardare i numeri perché tutte le persone che ospitiamo dobbiamo denunciarle. Al mare manca solo di vedere mangiafuoco e poi abbiamo visto tutto. E questa sarebbe la città turistica?", conclude Nardo Filippetti.

m.g.