Al mare con l’automobile? Da giugno si paga

di Sandro Franceschetti

Anche sul lungomare di Marotta, dalla prossima estate, arriveranno i parcheggi a pagamento. All’ordine del giorno della seduta consiliare di questa sera, convocata dal presidente del civico consesso Serena Pennoni per le 21, al punto quattro figura "l’istituzione di aree di sosta a pagamento nel Comune di Mondolfo", attualmente privo di linee blu. Nella proposta di delibera, sulla quale relazionerà l’assessore Raffaele Tinti, si legge che "le finalità di interesse pubblico si individuano nella necessità di garantire una maggiore rotazione dei veicoli, allo scopo di soddisfare la necessità di sosta di un alto numero di utenti che raggiungono specialmente la zona costiera per fruire delle attività balneari e commerciali ivi presenti; nel migliorare l’ordine della circolazione snellendo il traffico, soprattutto in periodi di maggiore afflusso; e nel favorire l’utilizzo di mezzi alternativi ai veicoli a motore, a beneficio della sicurezza stradale e della tutela ambientale". Nello stesso documento si "demanda alla giunta la concreta individuazione delle aree da assoggettare a pagamento, con criterio prioritario per quelle caratterizzate da alta densità abitativa, dalla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi, nonché da flussi turistici particolarmente intensi; e con la facoltà di prevedere periodi stagionali di effettuazione del servizio, anche in considerazione del carattere innovativo e sperimentale dello stesso".

L’assessore Tinti precisa: "Si tratta effettivamente di una sperimentazione, che partirà dal lungomare per qualificarlo ulteriormente e incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Un altro obiettivo è quello di garantire un maggior ‘turnover’ delle auto in sosta in favore dei ristoranti e dei negozi. Gli stalli blu saranno accompagnati da parcometri che si interfacceranno anche con le più comuni app del settore". Oltre al generico "lungomare", Tinti non indica aree specifiche in cui sorgeranno i parcheggi a pagamento, ma sembra che l’idea dell’esecutivo sia quella di creare stalli blu, per il periodo 15 giugno-15 settembre, non solo su tutto il litorale Colombo e Faà di Bruno (eccezion fatta per il tratto tra piazza Roma e piazza Dell’Unificazione), ma anche sul parallelo viale Carducci e su via Damiano Chiesa. In sostanza, su tutto il lato mare rispetto alla ferrovia.

Perplesso, al riguardo, il capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi: "E’ vero che Marotta era l’unica località balneare della zona senza parcheggi a pagamento – osserva –, ma forse questo era uno dei punti di forza rispetto ai bagnanti giornalieri provenienti dall’entroterra, e poi, se l’obiettivo è quello di garantire maggior rotazione dei veicoli in sosta bastava l’introduzione del disco orario. Evidentemente, si vuole anche fare cassa".