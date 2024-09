Al Meeting di Mediolanum. Manzini motivatore d’eccezione

Non avrebbe mai pensato di poter diventare un motivatore tanto potente, Marco Manzini. L’ultimo invito è stato il più inaspettato e gratificante, da parte di Banca Mediolanum: un intervento durante un meeting al Golf Club dei Colli Berici (Vicenza) con 50 dirigenti. L’idea è stata di Paolo Sarzi, manager di Banca Mediolanum che conosce Manzini da prima che gli capitasse l’incidente che gli ha rivoluzionato la vita: "Conoscendo Marco da tempo e sapendo tutto quello che fa, la grande motivazione che trasmette, il fatto che è d’ispirazione a tante persone, ho pensato di invitarlo per dare una carica ai miei colleghi – racconta Sarzi -. Stiamo parlando di una persona alla quale avevano detto determinate cose e che oggi sta facendo tutt’altro, questo spiega quanto è importante la forza mentale. Marco è stato fondamentale per spiegare a tutti quanto conta la forza di volontà". Manzini è entusiasta: "Per me è stato un traguardo incredibile riuscire a parlare ad un uditorio del genere. Li ho stra-caricati con la mia forza e la mia positività" dice prima di farci leggere alcuni dei messaggi ricevuti al termine: "Sei veramente un esempio per tutti", "Sei stato emozionante", "Grazie, sei stato straordinario", "Intervento strepitoso".