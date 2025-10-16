Al mercato una raccolta per la Caritas

Quando la solidarietà passa anche attraverso i banchi del mercato cittadino. Al gazebo allestito dagli ambulanti del San Decenzio, in tanti hanno voluto dare il proprio contributo nella raccolta solidale promossa a favore della Caritas Diocesana. Un appuntamento che durante l’anno era già stato proposto per la raccolta di generi alimentari, ma che si è concentrato sulla donazione di capi di intimo, arrivando a raccoglierne circa mille. Una iniziativa di beneficenza ideata e promossa come sempre da Valerio Tamburini, responsabile del mercato del San Decenzio di Pesaro.

"L’iniziativa è andata molto bene – dice - perché tante persone hanno portato qui dei capi da donare ma anche gli ambulanti stessi ci hanno dato una grossa mano, dimostrando che lavoriamo col cuore". Solidali anche gli ambulanti del mercato che non vendono intimo: "Io stesso ho raccolto alcune donazioni in denaro con le quali ho acquistato il materiale necessario da donare alla Caritas". Presente al gazebo anche Claudia Moschini, responsabile del Centro d’ascolto Caritas: "Questa volta – dice - abbiamo pensato ad una raccolta di intimo che può essere molto utile per quelle persone che si presentano al centro d’ascolto e che dormendo fuori si rivolgono a noi per poter fare una doccia".

ali. mu.