Al Microfestival di Piano Marina Antonio Cuccaro

Secondo appuntamento, stasera, per il ‘Microfestival M3F’: iniziativa in sei tappe nelle periferie del territorio di Mondolfo e Marotta, destinata principalmente ai bambini, ma con momenti di riflessione dedicati a tutta la famiglia. Ai giardinetti di via Raffaello, nel quartiere marottese di Piano Marina, dalle 21, prenderà il via una serata ricca di proposte, cominciando da un laboratorio di espressione artistica per bambini dal titolo ‘Musica riciclata’, seguito da ‘micro-spettacoli’, ‘micro-storytelling’ e da una ‘micro-conferenza’ dal titolo ‘Cogliere l’essenza’ con il pedagogista Antonio Cuccaro (in foto). "’M3F’ – evidenzia l’assessore alle politiche per l’infanzia, Raffaele Tinti – vuol’essere un’azione di valorizzazione culturale e sociale del territorio. Un evento che si snoda in diverse location per animare i luoghi e renderli vivi, attraverso attività destinate ai cittadini del futuro".

s.fr.