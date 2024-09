Al Montecchio basta un tempo. Tre reti al Montefano

MONTECCHIO GALLO

3

MONTEFANO CALCIO

0

MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Nastase, Notariale, Dominici, Nobili A. (45’ st Pizzagalli), Carta, Peroni, Sakaj, Perri (27’ st Barattini), Villanova (21’ st Fiorani), Di Pollina (10’ st Magnanelli). All. Magi

MONTEFANO CALCIO: Strappini, Calamita (14’ st Luciani), Martedì, Gabrielli, Orlietti, Di Lallo, Giampaolini (10’ st Taddei), Pincini, Papa (39’ st Nardacchione), Guzzini (27’ st Monachesi), Bonacci (17’ st Rombini). All. Manisera

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto (assistenti: Gorreja di Ancona e Baldisserri di Pesaro).

Reti: 9’ pt e 46’pt Perri, 13’ pt Peroni.

Note: Spettatori 400 circa; ammoniti Giampaolini, Notariale, Sakaj, Berretta dalla panchina; angoli: 4-6; recupero: 1’+5’.

Vittoria netta degli uomini di Magi che chiudono la pratica nella prima frazione di gioco con un risultato rotondo. Parte un po’ in affanno il Montefano che già al 9’ subisce il vantaggio locale di Perri che insacca sotto porta un preciso assist di Di Pollina. I locali non si accontentano e dopo solo quattro minuti raddoppiano con Peroni che, su un preciso traversone di Villanova, al volo trafigge un incolpevole Strappini.

Al quarto d’ora Montecchio Gallo vicino al tris con Notariale ma il sul mancino è fuori misura. Al 20’ ancora locali vicini al goal ma Perri da posizione defilata calcia forte ma non trova la porta.

A metà della prima frazione capitan Nobili da punizione ben calciata da Villanova, di testa manda alto.

A cinque dal termine il K-Sport sfiora il tris con uno splendido Villanova ma Strappini devia in corner. Era il preludio al goal, che arriva in pieno recupero con lo stesso copione della prima marcatura, grande giocata dei padroni di casa finalizzata da Di Pollina che trova il fondo e serve Perri che può solo spingerla in rete.

Nella seconda frazione il Montecchio Gallo controlla bene la gara senza rischiare poco o nulla e l’unica occasione rilevante quando corre l’ottavo minuto da corner del solito Villanova arriva in spaccata Dominici che non riesce ad insaccare.