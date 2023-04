Al Museo Rossini una visita speciale come se ci fosse il Cigno

Anche oggi il Museo Nazionale Rossini partecipa alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, con l’obbiettivo di mettere in rete tutte le dimore storiche, ma anche i musei monografici, che documentano vita e opere di grandi personalità italiane e valorizzare questi importanti luoghi custodi del passato.

Per l’occasione il Museo Nazionale Rossini, inaugurato nel 2019 nelle sale di Palazzo Montani Antaldi, per onorare l’illustre concittadino di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, sarà teatro di uno speciale percorso guidato intitolato “Come seRossini fosse a casa sua“, in programma alle 17. Sala dopo sala, scandite da un’Ouverture, due Atti e un Intermezzo i visitatori passeggeranno per il palazzo. Ingresso 8 o 6 euro, gratis fino a 18 anni.