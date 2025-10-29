Al ’Narciso’ brilla Giada Vinozzi

Si è svolta domenica, al "Narciso" di Pesaro, la seconda tappa del tour invernale del concorso nazionale "Splendida d’Italia", format ideato e diretto da Francesca Cecchini di Pinkeventi di Fano nonché patron del marchio che promuove la lotta al femminicidio insieme alla nuova partnership del Giardino Segreto, associazione nazionale presieduta da Patrizia Schiarizza, che si occupa di orfani di femminicidio. La serata condotta da Augusto Alessi è stata scandita dalle uscite delle 17 ragazze, intervallate dalle esibizioni canore del giovane Lorenzo Schiesaro. Ospite d’onore la "Splendida" Belen Giommi corona nazionale winter tour 2025 che insieme alle reginette Aurora Meliffi e Amalia Banini ha avuto il piacere di testare le fragranze di nicchia create da Federico Renzi titolare della Bottega del Barbiere. La giuria, presieduta da Paolo Storoni e composta da Valentina Bernardini, Federico Renzi e Gloria Riberti, ha eletto la vincitrice della seconda selezione Giada Vinozzi di Fano con il titolo di Splendida d’Italia; seconda classificata Gaia Gamardella di Falconara Marittima con la fascia Moda Mare; Martina Balducci di Vallefoglia fascia Moda Mare e fascia Sorriso Tv a Chiara Papillo e Maria Papillo di Fano. Iscrizioni www.splendidaditalia.com o su whatsapp al 333.2047458.