Al “Nuova Luce“ il film di Bigini

Approda in questi giorni nelle sale urbinati il film “Le Proprietà dei Metalli“ diretto dall’urbinate Antonio Bigini e interpretato tra gli altri dalla giovane attrice Sara Santamaria, anche lei di Urbino. La pellicola, presentata in anteprima al festival di Berlino lo scorso febbraio, sarà infatti al cinema Nuova Luce venerdì 12 maggio alle 21,15 e poi sabato 13 e domenica 14 alle 19,30. Alla proiezione di venerdì sera saranno presenti in sala anche il regista e la giovanissima attrice. Il film prende spunto da una vicenda poco nota degli anni ’70, in cui alcuni bambini in Italia sostenevano di piegare i metalli col pensiero, analizzando tramite le vicende del piccolo Pietro una situazione sociale e un’epoca che oggi paiono lontane.

Il film, dopo aver riscosso lunghi applausi alla berlinale, ha partecipato ad altri festival, sia in Italia che all’estero, e in questi giorni sta iniziando la distribuzione nei cinema della penisola.

Nella foto Antonio Bigini (a destra) durante le riprese.