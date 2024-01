Al Nuova Luce quattro titoli d’autore per amare il cinema

Fine settimana al cinema.

Il Nuova Luce di Urbino in via Veterani propone quattro titoli d’autore da oggi fino a martedì, con pellicole per tutte le età. Quali sono? Punto di rugiada di Marco Risi (oggi alle 21,15 studenti ingresso 3 euro, sabato alle 21,15, domenica alle 17,30 e lunedì alle 19,15 con ingresso per tutti a 4 euro). Perfect Days di Wim Wenders (sabato alle 19,15 e domenica alle 19,30). Fantasma di Canterville, film di animazione per bambini, (sabato alle 19,30 e domenica alle 16) e il Cacciatore di Michael Cimino con Robert De Niro in occasione del 45° anniversario dall’uscita della pellicola (lunedì e martedì alle 21,15 a 4 euro per tutti).

fra. pier.