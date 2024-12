"Al nuovo anno chiedo serenità"

" Mi sto laureando in Scienze Biologiche ad Urbino. Ancora non so come passerò il Capodanno: quest’anno non ci siamo organizzati perché l’anno scorso siamo andati a ballare siamo rimasti un po’ delusi, abbiamo speso tanto e ci siamo divertiti poco. Quest’anno sono felice di passare il Capodanno con il mio ragazzo Ludovico, la mia cagnolina Loto e la mia famiglia. E poi non si incorre in pericoli per noi e per gli altri. Cosa mi aspetto mi aspetto da questo 2025? Serenità, quella tranquillità che in un mondo così frenetico siamo andati a perdere: insomma, passare giornate tranquille senza correre e senza farsi paturnie mentali, vivendo con consapevolezza".