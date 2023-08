Al Paese dei Balocchi lo show di Pino Insegno

Un mondo fatato si dischiude a Bellocchi per far divertire e riflettere grandi e piccini. Da stasera infatti torna "Il Paese dei Balocchi", con i suoi personaggi e le ambientazioni, per far trascorrere quattro giorni da favola a tutta la città. Un viaggio nel ventre della Balena lunga 11 metri e larga 3 per un’altezza di 2,60 in compagnia di Geppetto, meraviglia e curiosità nella casa della Fata Turchina accompagnati dalla fedele Lumaca, senza dimenticare la pesca miracolosa nel Campo dei Miracoli e la rincorsa delle bolle di sapone create da Lucignolo Sparaballe. Tutto questo è Il Paese dei Balocchi che quest’anno consegna le sue chiavi e la sua popolarità al mattatore di cinema e tv Pino Insegno, atteso protagonista dell’incontro-spettacolo di stasera alle 21.15 sul palco Giardino. Un evento, preceduto alle 20 dal concerto inaugurale dell’Orchestra Mosaico Musicale, all’interno di un ricco programma che coinvolge l’intera famiglia. Il tutto collegato da uno stesso filo conduttore, che quest’anno è "il talento" di cui parlerà domani sera (sempre alle 21 palco Giardino) il giornalista Luca Pagliari. Le serate con ospiti speciali sono però solo ciliegine sulla torta di un programma che conferma i suoi punti di forza. E la novità dell’edizione 2023 è il CiclOtto, una giostra ecologica e sostenibile, azionata a pedali. C’è lo spazio di educazione ambientale Aset, che ha creato fumetti da colorare per promuovere le corrette modalità di conferire i rifiuti. Come dimenticare poi lo spazio riservato alla Città delle bambine e dei bambini, che dà voce alla visione di un ambiente urbano e sociale più vivibile.

ti.pe.