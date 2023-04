Al Palazzo Ducale da domani la mostra sui segreti della reggia Il contenitore diventa contenuto

Si inaugura domani alle 11 la mostra primaverile della Galleria Nazionale delle Marche dedicata al suo eccezionale contenitore: il palazzo ducale. Curata da Luca Molinari e dal direttore Luigi Gallo, è intitolata “Il Palazzo Ducale di Urbino. I frammenti e il tutto“, e si pone come una rilettura in chiave contemporanea del palazzo, come scrisse Castiglione, "più bello che in tutta Italia si ritrovi". La mostra nasce con l’obiettivo di far scoprire al grande pubblico il Palazzo Ducale, la sua importanza e complessità storica e architettonica, non solo come spazio di grande qualità che ospita importanti opere d’arte, ma anche come manufatto spaziale raffinato e complesso che può coinvolgere i visitatori con la ricchezza dei suoi dettagli e del suo impianto. L’approccio non sarà solo scientifico, ma anche fortemente contemporaneo negli strumenti visivi che verranno prodotti, con l’intento di ridurre la distanza tra il monumento e il suo pubblico, trasformando la visita all’esposizione in un’esperienza unica.

La mostra si articola lungo le sopralogge (i corridoi attorno al cortile) del primo piano. Lungo i quattro lati si potrà vedere la riscoperta del Palazzo Ducale attraverso lo sguardo contemporaneo e la rilettura dei suoi caratteri archetipici, attraverso diversi tipi di elaborazioni, dalla fotografia alla tipografia, realizzate anche grazie alla collaborazione con l’Isia. I quattro temi sono “Il palazzo come organismo“, “Il palazzo come macchina“, “Il palazzo e la scrittura“ e “Il palazzo e i suoi elementi“.

Ai quattro angoli invece ci saranno quattro approfondimenti con architetti e autori contemporanei che, insieme a Luca Molinari, rileggono alcuni caratteri fondamentali del palazzo. L’esposizione è inclusa nel biglietto della galleria e sarà aperta fino al 5 novembre.

g. v.