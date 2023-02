"Al parco dell’aeroporto non serve il Pump track"

"Dopo 25 anni, il parco dell’aeroporto non è ancora una priorità nella città delle bambine e dei bambini. Anzi rischia di essere stravolto dal Pump track (un circuito fatto di salite, discese e curve a gomito che permettono di fare salti e acrobazie), iniziativa nata non si sa da quali spinte". E’ l’amara riflessione di Anna Tonelli a lungo impegnata, attraverso il Comitato Bartolagi, per la nascita del parco dell’aeroporto. Tonelli prima chiama in causa l’ex assessore Fabiola Tonelli e "chi, per due anni, le ha permesso di non considerare il parco una priorità" e poi non risparmia critiche all’attuale assessore Barbara Brunori. "Poco è cambiato col nuovo corso – commenta Tonelli – perché è sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado di un’area considerata il polmone della città, per la quale esiste da tempo un bel progetto, vincitore di un concorso scaturito da una progettazione partecipata. Non siamo pregiudizialmente contro il Pump track, siamo contro le decisioni prese in maniera unilaterale e imposte in base a motivazioni pretestuose. Siamo convinti che il parco Luciano Polverari non sia il posto adatto per il Pump track, per il quale sono previsti centinaia di metri di asfalto. La pista è stata spacciata come utile per tener lontano i ragazzini dal cellulare. Che idiozia. Quanto più utile sarebbe stato il veloce recupero della casa del custode, presentato con enfasi più di un anno fa. Vi erano previsti spazi per le attività dei giovani, per incontri, svago, musica e lettura. I soldi dell’avanzo di bilancio dirottati sul Pump track potrebbero essere meglio utilizzati per altre necessità, magari per finanziare gli stadi successivi del Parco".

an. mar.