Al parco i bimbi-pompieri Così si impara la sicurezza

Nonostante il tempo da ombrellone al mare, al Parco Miralfiore, "Pompieropoli" ha riscosso successo. Erano tanti, infatti, i bambini con i genitori che si sono avventurati all’interno del mondo dei vigili del fuoco, simulando lo spegnimento degli incendi e, sogno di ogni piccolo cittadino, salendo sul camion dei pompieri: "Siamo molto soddisfatti – dice Maurizio Crescentini, segretario provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco –. Non ci aspettavamo tutti questi bambini e per noi è un grande risultato. Abbiamo dovuto addirittura ristampare le copie dei moduli per il consenso, perché quelle che avevamo portato non bastavano. In questa giornata, attraverso il percorso che parte dalle travi, passando per la pertica, il palo attraverso il quale noi vigili scendiamo, arrivando alle scalette ed il tunnel, i bambini hanno potuto vedere e provare l’esercizio fisico, ovviamente semplificato, che è alla base del nostro addestramento. Vedere che, nonostante la bella giornata, abbiano scelto di venire qui ci scalda il cuore. Oltretutto, questo evento è in collaborazione anche con Unicef, per portare aiuti dove necessario".

A stupire i bambini, oltre il percorso e le attrezzature, anche la vecchia cisterna dei pompieri utilizzata dal 1830 al 1870, nonché la bicicletta dei primi del ‘900 con tanto di irrigatore. "Aspettavamo questo momento da maggio – dicono alcuni genitori assieme ai loro figli –, dato che, purtroppo, a causa dell’alluvione era stato rimandato. Però bisogna dire che ne è valsa la pena. Attraverso questa iniziativa sicuramente si impareranno le basi dell’educazione civica e dell’educazione, nonché l’importanza, per i bambini, di poter socializzare e condividere questa bellissima esperienza insieme". Una giornata indimenticabile, quindi, quella di ieri, che sicuramente resterà nei ricordi di tutti i bambini e, forse, almeno per qualcuno, futuri vigili del fuoco.

Alessio Zaffini