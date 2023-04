Al Piccolo mondo e Guerrieri due premi per il miglior olio

Un weekend di gusto, all’insegna dei migliori prodotti del territorio e delle migliori etichette olearie internazionali. Questo è stato Expolea, la mostra mercato dell’olio che si è svolta al Pincio come evento collaterale alla premiazione dei concorsi organizzati da Olea: "L’Oro d’Italia" e "L’Oro del Mediterraneo". Si sono svolte, infatti, sabato nella pinacoteca San Domenico le premiazioni dei prestigiosi concorsi dedicati agli olivicoltori. "La Regione Marche non si smentisce - si legge in una nota degli organizzatori -: i produttori e i frantoiani locali mantengono la tradizione delle migliori produzioni portando anche quest’anno, sul territorio premi importanti: a livello locale spiccano sugli altri, la Fattoria Agricola Piccolo Mondo (Mombaroccio) e l’Azienda Agricola Guerrieri (Terre Roveresche) terzi parimerito nella sezione ‘fruttato medio - blend’ della categoria dedicata agli olii italiani. Le altre Regioni che si sono contraddistinte nella qualità del prodotto presentato sono invece Puglia, Sardegna e Umbria. Mentre i premi internazionali quest’anno sono volati principalmente in Italia, Croazia, Spagna e Turchia". Ma il vincitore assoluto, cioè il migliore degli oli extravergini internazionali tra le oltre 400 etichette valutate da Olea è andato a Modugno (BA) ed in particolare all’Azienda Agricola Donato Conserva con l’olio "Mimì Coratina".

