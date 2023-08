Al Pincio torna “FortunArte“ con cento artisti di vario genere

Nel weekend il Pincio di Fano torna ad essere un museo a cielo aperto, con FortunArte “100 artisti al Pincio“ che per due giorni regalerà l’atmosfera e le suggestioni bohemienne di una piccola Montmartre. L’intero parterre sarà riservato alla collettiva di pittura e scultura, accompagnata da musica di band locali. La giornata di sabato ospiterà artisti affermati, mentre nella giornata di domenica troveranno spazio le nuove promesse artistiche. Critici d’arte si alterneranno sul palco per raccontare e fare conoscere le opere esposte. Per raggiungere un obiettivo così ambizioso, il direttivo ha messo particolare cura nella selezione delle opere, invitando direttamente gli artisti che si stanno imponendo sulla scena artistica nazionale. Attorno alla statua di Cesare Augusto troverà spazio, come nelle edizioni precedenti, un’artista del passato. Quest’anno dedicato a Rino Fucci, uno dei fondatori dell’Accolta dei Quindici. Oltre alla collettiva di pittura e scultura rimane il concorso a premi in estemporanea domenica (presieduto dall’artista Leonardo Nobili) con montepremi di 2000 euro offerto dal Rotary Club di Fano.

ti. pe.