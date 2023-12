Al Politeama le premiazioni dei donatori Avis

Domani mattina, alle 10, al cinema Politeama, la premiazione dei donatori Avis. Un’occasione per riconoscere l’impegno di chi dona sangue e per promuovere la donazione, soprattutto tra le nuove generazioni. Attualmente Avis Fano ha 2280 donatori e nel 2023 è riuscita a raccogliere ben 3854 sacche di sangue: 2509 di sangue intero e 1345 di plasma. "I dati – ha spiegato il presidente Giuseppe Franchini – sono aumentati significativamente anche se ancora non siamo ai numeri pre-pandemia". In ogni caso la racconta di Avis copre il fabbisogno dell’ospedale Santa Croce. Durante a cerimonia sarà anche assegnato il premio "Goccia della Fortuna" istituito già dal 2006 e con il quale si intende esprimere pubblica riconoscenza ad un cittadino che ha contribuito a divulgare le nobili finalità dell’Avis.