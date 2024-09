"Al posto dei sanpietrini mettono toppe col bitume"

Parla di "strade colabrodo" e di marciapiedi "in pessime condizioni, soprattutto nella zona del centro mare", il consigliere comunale Pesaro Svolta, Giovanni Dallasta. E lo fa attaccando l’amministrazione comunale: "Il sindaco Biancani e la sua squadra puntano il dito sulla Regione per Sanità e Scuole quando dovrebbero occuparsi delle strade, marciapiedi e tombini – dice Dallasta -. L’amministrazione continua a sparare bugie sull’operato della Regione in tema di Sanità, malgrado si stiano facendo immani sacrifici per recuperare una situazione disastrosa lasciata dalle loro amministrazioni regionali, tanto che il sindaco dimentica che il suo partito ha chiuso ospedali in tutta la Regione, ha speso miliardi nella progettazione di un ospedale previsto a Villa Fastiggi poi cestinato e ha chiuso il punto nascite a Pesaro. Andrea Biancani - aggiunge Dallasta - al contempo dimentica anche di essere il sindaco di Pesaro, città dove le strade erano già un colabrodo prima delle ultime piogge ma ora sono proprio impercorribili con voragini ovunque e detriti lungo le carreggiate. Anche i marciapiedi soprattutto nella zona centro-mare versano in condizioni pessime, con buche, pezzi mancanti, rattoppi e di fatto non percorribili dai cittadini soprattutto anziani o diversamente abili".

Il consigliere comunale segnala inoltre che "nei pochi interventi riparatori che il Comune effettua sia nelle strade del centro che nei marciapiedi – dice Dallasta - dimostra superficialità, incompetenza e poco rispetto per il bene pubblico. Nelle strade del centro, che sono realizzate con pietra di mare o sanpietrini, spesso le buche vengono richiuse con bitume e non con i materiali originari e la stessa cosa accade nei marciapiedi del centro-mare.

E’ un sistema inaccettabile".

E conclude: "Se un marciapiede o una strada sono realizzati con un determinato materiale - spiega - chi ha l’onere della manutenzione dovrebbe utilizzare lo stesso materiale e non creare delle orrende isole di bitume. Per avere contezza del problema basta recarsi lungo i camminamenti di Rocca Costanza o in fondo al Corso dove i rattoppi sono numerosi – dice il consigliere comunale Giovanni Dallasta -. Biancani la finisca di creare allarmismi su cose che sono state e sono a carico della gestione competenza del Pd, come le scuole e inizi a preoccuparsi del Governo della città che mi sembra ne abbia molto bisogno".

ali.mu.