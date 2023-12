Al pronto soccorso 7 ore ‘Vietato andare in bagno’

FANO (Pesaro)

"La mia dignità calpestata al pronto soccorso di Fano". Lo denuncia Luisa Fragasso, dipendente Ast (Azienda sanitaria territoriale, ex Asur) di 64 anni, che ha vissuto sulla propria pelle, venerdì scorso, un’esperienza che definisce "snervante e umiliante". Venerdì alle 16,30, la donna, che tornava in bici dalla parrucchiera a casa, viene travolta da un’auto che le procura un trauma cranico e altre lesioni. Trasportata in ospedale, Luisa Fragasso racconta: "Ho atteso sette ore al pronto soccorso, prima di essere visitata da un medico. Frattanto, avevo un bisogno impellente di andare in bagno, ma dopo un’ora di attesa nessuno mi ha fornito la padella urinaria che avevo chiesto: me la sono fatta addosso. Nessuno mi ascoltava, ho chiamato la polizia. E’ stata un’umiliazione che non potrò mai dimenticare, tra l’indifferenza degli operatori…". L’Azienda sanitaria replica smentendo quanto denunciato dalla ferita, affermando pure di un suo presunto atteggiamento "aggressivo".

In sintesi, l’Ast spiega che "la paziente ha ricevuto tutte le cure e le attenzioni necessarie. In merito al bisogno di andare in bagno, la oss in turno ha spiegato ripetutamente di non poter alzarsi per precauzione. Ha proposto di utilizzare il pannolone a mutandina, ma la signora non ha accettato. Il personale di supporto alla fine ha concordato l’utilizzo, al bisogno, della padella, fornita, nel giro di pochi secondi, quando richiesta dalla paziente". Intanto, l’assessore alla Sanità della Regione Marche ha chiesto una verifica al direttore generale Nadia Storti, che ha subito attivato un’indagine.

Marco D’Errico