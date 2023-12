"Al Pronto soccorso la paziente ha ricevuto tutte le cure"

"La paziente ha ricevuto tutte le cure e le attenzioni necessarie". Questa, in estrema sintesi, la replica dell’Azienda sanitaria all’accusa di Luisa Fragasso, la 67enne che ha denunciato di non essere stata adeguatamente assistita al Pronto soccorso di Fano dov’era giunta il 15 dicembre scorso in seguito a un incidente. L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha chiesto una verifica al direttore generale Nadia Storti che ha subito attivato un’indagine sentendo non solo la struttura del Pronto Soccorso, ma anche il direttore sanitario, la Direzione medica di presidio, la struttura dell’unità operativa Qualità, accreditamento e formazione. "Dell’analisi dell’accesso della signora Luisa Fragasso – scrive l’azienda –, risulta che la paziente sia stata immediatamente presa in carico dal personale del triage con esecuzione esami ematici, Ecg, rilevazione dei parametri vitali, compreso la rilevazione del dolore, a seguito della quale veniva somministrato antidolorifico. Durante l’attesa della visita medica, dovuta alla contemporanea gestione di 80 pazienti da parte del personale del Pronto soccorso, è stata sottoposta 4 volte alla rivalutazione delle condizioni cliniche e sono state soddisfatte tutte le necessità assistenziali. La paziente – si legge nella relazione - è stata sottoposta a monitoraggio continuo durante la sua permanenza in struttura, registrata a partire dalle 17.01. Sottoposta a diversi controlli per i parametri vitali, alle 17.06 con assegnazione codice di priorità arancione ed esami, alle 17.07 come da protocollo del dolore, alle 17.54 quando perviene la richiesta della polizia locale per accertamenti in relazione all’accaduto, alle 17.58 per rivalutazione dei parametri vitali, alle 19.46 e alle 21.03, entrando in sala visita alle 23.20 per verifica di tutti gli esami e per le dimissioni".

"Durante la permanenza – prosegue la nota –, la stessa è stata sottoposta a una batteria di esami diagnostici per identificare il trauma ed eseguire una corretta diagnosi: ecografia addome completo, Tac encefalo, tac rachide cervicale, rx spalla destra, rx al bacino, rx colonna lombosacrale, rx gamba destra, rx caviglia destra, rx piede destra, rx anca destra. Inoltre, il personale in turno ha confermato il costante monitoraggio della paziente durante l’attesa dovuta ai tempi tecnici di refertazione delle indagini e alle necessarie valutazioni da parte del clinico". "Dall’analisi – si conclude – risulta corretta la presa in carico della paziente, il cui trauma dovuto all’incidente prevede una serie di procedure e monitoraggi nell’esclusivo interesse della paziente. In particolare, in merito al bisogno espresso dalla paziente di andare in bagno, la oss ha spiegato ripetutamente alla paziente di non poter alzarsi per precauzione. Ha proposto di utilizzare il pannolone a mutandina ma la signora non ha accettato. Il personale di supporto alla fine ha concordato l’utilizzo, al bisogno, della padella, fornita in pochi secondi".