Al rifugio chalet Principe Corsini la seconda edizione del Natura Camp

Da ieri e si andrà avanti fino a sabato 24 giugno, ha preso il via al Rifugio Chalet Principe Corsini di Monte Nerone la Seconda edizione del Natura Camp. "Nello specifico- spiegano gli organizzatori- si tratta del Camp estivo, destinato a bambini dai 7 ai 12 anni. L’iniziativa è finalizzata a far vivere un’esperienza di media montagna, a contatto con la natura, in un ambiente incontaminato, con maestri e guide esperte di varie discipline che si alterneranno per seguire i partecipanti nei vari momenti della giornata".

Diverse le attività che impegneranno i partecipanti coordinati e seguiti da maestri e istruttori multidisciplinari: dalla bike camp, ai corsi di orienteering, al corso di tiro con l’arco, laboratori di aquiloni e di speleologia, passeggiate trekking, laboratori di ceramica. "Dopo la prima edizione del 2022 in cui abbiamo avuto il sold out – aggiungono gli organizzatori -abbiamo pensato di riproporre questa riuscitissima iniziativa che per i bambini è una vera e propria esperienza in natura, per alcuni giorni senza l’assillo dei social e degli smartphone". "Abbiamo promosso questa attività – sottolineano i gestori del Rifugio Corsini - per coinvolgere i bambini e le famiglie dal punto di vista sociale e ricreativo in un luogo vicino a casa, ma al tempo stesso all’aria aperta per socializzare con altri bambini".

Il Rifugio Chalet Principe Corsini a Monte Nerone si sta caratterizzando come luogo pieno di eventi per tutti i target, e questo progetto è considerato inoltre molto importante per il rilancio e la promozione del territorio. "Nel progetto di gestione- concludono dall’organizzazione- è stata fortemente sottolineata la volontà di lavorare per tutto il territorio e tra gli obiettivi vi è quello di rendere il Rifugio Corsini e Monte Nerone un vero e proprio punto di riferimento". L’esperienza si concluderà sabato 24 giugno con le famiglie, le autorità e gli istruttori e vista la grande richiesta, il Natura Camp sarà ripetuto ed è già sold out anche in un 2° turno dal 5 all’8 luglio.

Amedeo Pisciolini