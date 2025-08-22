Al Rof spunta la bandiera palestinese. Volano ’buu’ e la politica si spacca

E’ un Rossini Opera Festival che finisce in cronaca. Perché dopo la gente che cade sui gradoni del vecchio palas, i pezzi di intonaco che cadono, ora spunta anche una grande bandiera Palestinese che cala sul palco al termine de "La cambiale di matrimonio". E’ accaduto l’altra sera al termine della replica dell’opera del Cigno al teatro Rossini. La bandiera è venuta giù dall’alto al termine della rappresentazione con il teatro pieno in ogni ordine di posti. Una bandiera enorme che ha ricoperto mezzo palcoscenico. Le reazioni? Chi era presente dice che sono stati più i "bu" degli applausi. Comunque una situazione strana perché è stato difficile capire il gradimento di questa messa in scena, in quanto qualche secondo prima si erano ritirati i cantanti de "La cambiale di Matrimonio" e quindi con gli applausi in corso.

Inutile aggiungere che la foto della bandiera palestinese ieri ha fatto il giro non solo dei politici, sia di destra che di sinistra, ma anche dei mezzi di comunicazione nazionali.

Il sindaco Andrea Biancani che è anche presidente del Rossini Opera Festival, dopo le dimissioni di Daniele Vimini, cade dalle nuvole. "Non so assolutamente di quello che è accaduto al teatro Rossini e nessuno mi ha informato. Comunque penso che sia stata una scelta fatta per dimostrare contro quello che sta accadendo a Gaza. Non ci vedo assolutamente nulla di strano in quello che è accaduto perché la questione di Gaza e del popolo Palestinese è stata al centro di manifestazioni di solidarietà anche da parte del Comune. Credo che sia stata anche una forma di sensibilizzazione verso un problema sfruttando anche la vetrina del Rossini Opera Festival che è una manifestazione che ha una visibilità internazionale", conclude il sindaco Andrea Biancani.

Ma la lettura di questo atto ha avuto sfumature e letture diverse a seconda della sensibilità politica. Giulia Marchionni consigliere d’opposizione in consiglio comunale afferma: "Io vorrei capire e sapere cosa c’entra la bandiera Palestinese con Rossini? E cosa c’entra con la ‘Cambiale di Matrimonio’?". Una visione un po’ critica, per testo e contesto, di questa protesta che ha trovato comunque l’appoggio di diverse persone: "Fuori luogo", hanno detto in molti. E il tutto arriva dopo la caduta durante la prima di "Zelmira", dai gradoni del vecchio palas di Giovanna Maria Giordano che ha deciso di chiedere i danni. E le critiche sollevate dalla signora Giordano hanno trovato il sostegno degli appassionati. Nel mezzo anche il distacco di una piccola parte di rosone precipitato per una ventina di metri

m. g.