Al Rossini anche infiltrazioni. Via ai lavori per 50mila euro

La caduta di alcuni piccoli pezzi di intonaco dal boccascena del teatro Rossini poco prima della seconda replica dell’Italiana in Algeri durante il Rof, con tanto di intervento dei vigili del fuoco e il posizionamento di una grande rete di protezione, ha costretto l’amministrazione a prendere le contromisure anche perché c’è in vista l’inizio della stagione di prosa. Il Comune, per mettere in sicurezza il teatro, ha sbloccato 50mila euro dal fondo di riserva. Ma questi fondi non basteranno perché il teatro ha anche altri problemi: stando alle ispezioni che sono state effettuate dai tecnici dell’amministrazione ci sarebbero anche infiltrazioni di acqua dal tetto. E forse potrebbe essere questa la causa del distacco di un frammento di un rosone proprio sulla buca che ospita l’orchestra. Fortunatamente in quel momento non vi erano orchestrali.

"Siamo costretti a utilizzare le risorse dal fondo di riserva – spiega Biancani – perché non erano state previste risorse a bilancio per questo tipo di intervento che prevede il monitoraggio della tenuta del materiale ed eventuali ripristini, che abbiamo voluto con fermezza perché non volevamo mantenere la rete di protezione installata a fine agosto, come succede anche in altri teatri storici". Il primo cittadino poi aggiunge: "E’ un primo intervento a cui sarà sicuramente necessario farne seguire altri". Il riferimento è alla copertura dell’edificio: "Il Teatro ha necessità di interventi più importanti legati a piccole ma diffuse infiltrazioni dal tetto che vanno sistemate. Sarà necessario nei prossimi mesi individuare ulteriori risorse per svolgere questo intervento; ci auguriamo di individuarne da bandi pensati per la riqualificazione di edifici culturali storici che, come il Teatro Rossini che ha oltre 200 anni, necessità di attenzioni costanti. E’ un bene storico centrale per la cultura e la vivacità della città a cui siamo molto legati e su cui riversiamo attenzioni costanti. Se non ne usciranno o se non riusciremo ad intercettarli, saremo costretti a usare risorse proprie dell’Amministrazione". Il sindaco conclude sottolineando che "urgenze come quella che andremo a risolvere al Teatro ci costringono a togliere risorse ad altri interventi già programmati. Faremo tutto quello che è necessario per trovare i fondi necessari per svolgere le manutenzioni su tutta la città".