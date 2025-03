Al Rossini aroma di Beethoven e Schubert

Prosegue il viaggio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini con la stagione "Sinfonica - La musica attorno - Xanitalia, insieme per il territorio" (Teatro Rossini, domani, ore 21). Il concerto propone musiche di Beethoven e Schubert. Del genio di Bonn verrà eseguito il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61. Risalente al 1806, l’opera non fu subito compresa dal pubblico dell’epoca probabilmente perché troppo innovativa. Riscoperto da Felix Mendelssohn, il concerto entrò in seguito a far parte del repertorio più eseguito e apprezzato a livello internazionale. La seconda parte del concerto è dedicata a Franz Schubert, compositore viennese prematuramente scomparso nel 1828. Le prime esecuzioni ufficiali delle sinfonie schubertiane sono state tutte postume per cui non è certo che l’autore abbia assistito all’esecuzione di una delle sue creature sinfoniche che oggi sono tra le pagine cardine del repertorio sinfonico orchestrale. Di Schubert verrà proposta la Sinfonia in si minore, detta "Incompiuta" perché l’autore compose solo i primi due movimenti e un abbozzo del terzo. Si tratta in ogni caso di un capolavoro, una sinfonia perfetta nella sua incompiutezza, che mette in luce con sapienza i timbri orchestrali. Per l’occasione l’Orchestra si presenta in formazione sinfonica: quaranta professori, per l’occasione diretti dalla violinista tedesca Antje Weithaas, che sarà anche solista nel concerto di Beethoven, in linea con la volontà della Rossini di invitare grandi concertisti in qualità di solisti e direttori.

