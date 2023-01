Al salone nautico di Düsseldorf sta spopolando il ’made in Fano’

Il made in Fano spopola al prestigioso Salone della Nautica di Düsseldorf. La società senigalliese, con cantiere di refitting a Fano, sta infatti partecipando al ‘Dusseldolf Boot 2023’ confermandosi come una realtà d’eccellenza del mondo della nautica di lusso. E questo anche grazie all’annuncio, avvenuto proprio in Fiera, della commercializzazione di catamarani a propulsione elettrica prodotti da AlvaYachts.

"Un successo la presenza di Timone Yachts Group al prestigioso ‘Dusseldorf Boot 2023’ che ha riaperto quest’anno i battenti dopo la chiusura prolungata per la pandemia" annuncia Luigi Gambelli, presidente e ceo di Timone Yachts Group, che - sbarcando tra le eccellenze presenti in Germania a questo primo appuntamento dell’anno di livello internazionale - guarda con cauto ottimismo al trend del mercato di settore.

"La fase espansiva del mercato conosciuta durante la pandemia si sta assestando – dice Gambelli - I numeri stanno dunque tornando ai livelli pre-covid, che erano già posizionati su buonissimi standard. Düsseldorf saprà darci la spinta giusta per affrontare l’anno che ci aspetta, sul quale sono molto fiducioso". Non per altro, TYG, attraverso il brand tedesco Yachtwerk, ha annunciato proprio a Düsseldorf la commercializzazione di catamarani a propulsione elettrica prodotti da AlvaYachts.

"Entriamo nella dimensione più green della nautica, un passo necessario in questo momento in cui il mercato richiede sempre più spesso produzioni e prodotti sostenibili", spiega Gambelli.

Timone Yachts Group partecipa quindi al Salone con grande convinzione, anche in virtù del proprio brand Yachtwerk, newco creata con il coinvolgimento della tedesca Splendid Yachting, e dealer per Austria e Germania di uno dei marchi più prestigiosi del mercato internazionale, Azimut.