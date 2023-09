Al Santa Croce la Risonanza è all’avanguardia

Sembrava una capsula spaziale atterrata sulla terra da chissà quali spazi intergalattici. Invece era qualcosa di molto più ’terrestre’ e che sicuramente gioverà alla salute di tanti cittadini, fanesi in primis. E’ arrivata ieri sera all’ospedale Santa Croce, a disposizione dell’unità diagnostica per immagini del Santa Croce, la nuova Risonanza magnetica acquistata con i fondi del Pnrr. Fondi che ammontano a poco meno di un milione di euro: 914mila, per essere precisi. Si tratta di una macchina con una tecnologia all’avanguardia, che consente un’incredibile definizione delle immagini a fibre ottiche, e di ottenere esami con sequenze estremamente rapide. Tra l’altro è costruita per essere anche il più confortevole possibile per il paziente: un risultato ottenuto con una notevole riduzione del disturbo sonoro e con il magnete più largo di molte altre macchine. Insomma, un’eccellenza nel panorama della diagnostica, che però sarà operativa soltanto tra un paio di mesi.

Intanto però, per una buona notizia che arriva, ce n’è un’altra potenzialmente negativa e sulla quale chiede lumi la capogruppo Marta Ruggeri (M5S). "Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale sullo stato di avanzamento delle attività di programmazione e realizzazione delle strutture sanitarie finanziate dal Pnrr. Questo perché il ministro Raffaele Fitto, a causa dell’aumento dei costi dell’edilizia, ha presentato una proposta di riduzione a livello nazionale sia delle Case di Comunità, da realizzare con i fondi UE, da 1350 a 936, sia di riduzione degli Ospedali di Comunità da 400 a 304, sia di riduzione delle Centrali Operative Territoriali da 600 a 524. Il Piano socio sanitario della Regione Marche è stato approvato poco più di un mese fa e prevede finanziamenti a carico del Pnrr pari ad oltre 70 milioni. Nella Provincia di Pesaro e Urbino sono previste rispettivamente 4 Case di comunità (Galantara, Cagli, Mondolfo, Fossombrone), 3 Centrali operative territoriali (Pesaro, Urbino, Fano) e 2 Ospedali di comunità (Mombaroccio, Cagli). Ci auguriamo che queste rimodulazioni non riguardino il territorio".

Benedetta Iacomucci