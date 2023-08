Al Santa Croce prelievo multiorgano su una sessantacinquenne. Crescono le donazioni

Prelievo multiorgano all’ospedale Santa Croce su una donna di 65 anni di Fano: le cornee sono state inviate alla banca di Fabriano, i reni a Brescia, il fegato ad Ancona. La differenza di questo espianto, rispetto al passato, è che la paziente, ricoverata e deceduta mercoledì 9 agosto, aveva espresso in vita la volontà di donare i propri organi, in occasione del rinnovo della carta di identità. Le procedure medico legali per l’accertamento della morte cerebrale, quelle organizzative per il prelievo e il trasporto degli organi e le verifiche cliniche dell’idoneità degli organi al trapianto, sono state condotte dal collegio medico composto dai professionisti della rianimazione, neurologia, anatomia patologica e della direzione medica di presidio, in collaborazione con il personale medico e infermieristico della rianimazione, del blocco operatorio e del servizio trasporti. Le procedure si sono concluse ieri mattina, 10 agosto. "Sono sempre di più i pazienti che manifestano la volontà di donare gli organi – commenta il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale Nadia Storti – questo consente di dare una speranza di vita ad una platea più vasta di persone malate e in attesa di trapianto". Colpiti dalla generosità anche i medici coinvolti nella procedura. "I 105 trapianti d’organo effettuati nel 2022 sono il frutto di un lavoro in crescendo - sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini-. Un risultato eccezionale, se pensiamo che nel 2021 furono 90".