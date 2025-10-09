Al Sanzio “La Milonga del Fútbol“

di Claudio Salvi Tre miti del calcio argentino con un legame fortissimo con l’Italia. Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona; tre icone del pallone che sono diventate fonte di ispirazione per uno spettacolo; quello in programma questa sera al Teatro Sanzio di Urbino, e che vedrà protagonista Federico Buffa. Il giornalista e storyteller sportivo presenta La Milonga del Fútbol, spettacolo dedicato ai campioni del calcio argentino che sarà proposto su iniziativa del Comune di Urbino con Amat. Prodotto da Imarts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi entrati anche nel mito del calcio italiano in un racconto fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità. Storie potenti, piene di romanticismo e italianità, raccontate da Buffa che sul palco sarà accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte (autore anche delle musiche originali) e Mascia Foschi al canto.

Buffa ci spieghi il titolo di questo spettacolo. Si dice Milonga e si pensa subito al tango. "No la milonga in questo caso non è lo stile musicale, seppure tango e milonga ovviamente faranno parte di questo spettacolo, piuttosto milonga intesa come luogo dove nasce il nostro racconto. La musica ovviamente accompagna questo percorso narrativo attraverso il tango ma anche con un blues, quello commovente dedicato a Maradona".

Il Novecento è un periodo magico per l’Argentina... "Il ‘900 argentino ha prodotto paradigmi sorprendenti come la “creolizzazione“ del calcio. Gli argentini hanno investito nel calcio lo hanno inventato, lo hanno persino esportato. Soprattutto nel secolo scorso il calcio argentino si è evoluto in un modo unico, completamente diverso da quello degli altri. Non è un caso se, ogni vent’anni l’Argentina ha il miglior giocatore del mondo, cosa che non tutti possono vantare. Questo spettacolo è un omaggio alla “creolizzazione“ del gioco attraverso tre giocatori legati tra loro. In Italia hanno vinto 10 scudetti in tre".

Tre giocatori legati tra loro ma soprattutto all’Italia. "Sì Renato Cesarini era marchigiano, Omar Sivori era abruzzese e Maradona era italiano per metà: la mamma calabrese".

Musica e racconto si intrecciano come le vite. "Lo spettacolo ha un ritmo dettato dalla musica: molte volte io seguo ciò che loro suonano e cantano. Traduco dei tanghi per far comprendere quanto tango e calcio in Argentina siano cresciuti insieme, su strade parallele, ma una accanto all’altra".

Le cronache sportive e il teatro. Come è cambiato il suo modo di raccontare? "E’ cambiato e molto; posso dire che da qualche anno la mia vita è diventata un’altra. Da voce diventi un volto e in teatro hai un pubblico e questo è davvero un’altra cosa rispetto a un racconto televisivo".

Inizio ore 21. Info 0722 2281.