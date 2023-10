Al setaccio il centro storico con i cani antidroga: sequestri

Nelle ultime settimane si sono intensificati i passaggi in auto delle forze dell’ordine in centro storico e di contro si sono subito placate le acque, in particolare le intemperanze di quel gruppetto di giovani spesso ubriachi e molesti. Si sono fatti più frequenti i controlli dei carabinieri, che spesso arrivano con One e Kevin, i due pastori tedeschi in forza al personale del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Pesaro. Mercoledì sera, durante l’ennesimo servizio cosiddetto "ad alto impatto", i carabinieri della stazione di Fano hanno controllato numerosi giovani presenti intorno ai giardini della "Rocca Malatestiana": i cani hanno fiutato la presenza di stupefacente nella disponibilità di un giovane del luogo, al quale non è rimato altro da fare che consegnare spontaneamente ai militari l’hashish di cui era in possesso. E’ stato poi segnalato quale consumatore. Sempre in pieno centro storico, veniva rintracciato un extracomunitario ventottenne, non in regola con i documenti di soggiorno sul territorio nazionale. A quest’ultimo è stato subito notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, immediatamente dopo il controllo e sulla scorta delle risultanze comunicate dai militari, dal Prefetto di Pesaro e Urbino. I controlli sono stati poi estesi alla stazione ferroviaria di Fano e Marotta, dove i militari hanno rintracciato un 28enne sottoposto al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Mondolfo, emesso a suo carico dopo essersi reso responsabile del furto all’interno di un camping di Marotta. Complessivamente sono state controllate 70 persone e 40 veicoli. ti.pe.