Al Solaris il film “Sanctuary“ con la fotografia di Ludovica Isidori

PESARO

Ludovica Isidori è una talentuosa giovane film-maker appartenente ad una nota famiglia di medici. Dodici anni dopo aver lasciato Pesaro per trasferirsi a Los Angeles, dove ha frequentato l’American Film Institute, eccola tornare a casa, anche se solo idealmente, con il film “Sanctuary“, che sarà proiettato oggi al Multisala Solaris di Pesaro alle 21. Girato in soli 18 giorni durante il lockdown, il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2022 e all’ultimo Festival del cinema di Roma, attirando l’unanime apprezzamento di pubblico e critica. Si tratta di una dark-comedy ambientata in una camera d’albergo che viaggia sull’affilato confine tra thriller psicologico e romanticismo.

Il regista è Zachary Wigon che, con l’aiuto della fotografia di Ludovica Isidori, ha trovato il modo giusto per raccontare l’eterna guerra tra i sessi aggiornata a questi brutti tempi che viviamo. "Sono molto contenta che questo film sia arrivato a Pesaro – commenta la Isidori da New York, dove vive e lavora –. Anche perché così è più semplice spiegare a quanti mi conoscono cosa sto facendo". Isidori non vede l’ora di girare il suo primo lungometraggio narrativo e di iniziare nuove collaborazioni sia negli Stati Uniti che in Europa.

"Il prossimo progetto è con il film-maker marchigiano Rosario Capozzolo, ma il mio sogno – dice Ludovica – è lavorare ad un soggetto tutto mio dedicato alla mia città". E perché no proiettare poi il lavoro ad una delle prossime edizioni della Mostra del Cinema di Pesaro. Ma intanto per chi la conoscesse o anche fosse solo curioso di vedere un’artista pesarese direttore della fotografia all’opera può andare stasera al Multisala Solaris di via Turati. Silva Ortolani che gestisce il cinema non è nuova ad accogliere e presentare nuovi talenti, con una particolare attenzione ai giovani artisti del territorio. Info. 0721 410615.

b. t.