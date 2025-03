Al Solaris Romanelli ricorda e racconta la figura del padre

Un altro evento al cinema Solaris di Pesaro che domani sera alle 20.30 ospita Tommaso Romanelli, regista del film "No more trouble – Cosa rimane di una tempesta". Tommaso è il figlio di Andrea Romanelli che la notte del 3 aprile 1988 perde la vita durante un’impresa particolare, la traversata dell’Oceano Atlantico a vela, da ovest a est, affrontata a bordo della Fila, nel team guidato da Giovanni Soldini. Romanelli, ingegnere, aveva partecipato alla progettazione dell’imbarcazione ma, a meno di 400 miglia dalla meta finale, la barca si ribalta a causa di un’onda enorme e lui perde la vita. Il figlio Tommaso, che all’epoca aveva solo 4 anni, compie una ricerca della personalità del padre attraverso la ricostruzione della sua vita, delle sue passioni e della sua scomparsa. Lo fa attraverso le testimonianze della madre e di coloro che con lui erano stati in mare.