Al supermarket arrivano i carabinieri

Paura al supermercato, per un uomo ubriaco che infastidiva i clienti. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, al market Famila di Colli al Metauro, frazione di Calcinelli, dove sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione, che l’hanno identificato e allontanato. L’uomo, un tunisino di 33 anni, intorno alle 15 è entrato barcollando nello spazio vendita. Ha percorso i corridoi ma non ha comprato nulla. Poco dopo è uscito inveendo e gesticolando contro le cassiere e i clienti, dirigendosi nel parcheggio sottostante, dove ha continuato a urlare contro chiunque si trovasse nelle vicinanze. L’uomo, dopo una decina di minuti, è rientrato nuovamente nel supermercato e, una volta uscito, si è diretto verso il vicino parco con una bottiglia di birra in mano. Apprensione tra alcune donne che si stavano accingendo a fare la spesa, che hanno manifestato il timore che l’uomo passasse alle vie di fatto.

Timore confermato anche da alcuni residenti nella zona, dove l’extracomunitario si aggira da qualche giorno. Vestito con abiti sudici e consunti, pare che non abbia una fissa dimora né un lavoro, ma frequenta assiduamente un bar. I gestori lo hanno allontanato, per l’eccessivo consumo di bevande alcoliche e il conseguente stato di forte alterazione. I militari dell’Arma lo hanno redarguito, proprio dinanzi al locale, sollecitandolo a un comportamento corretto, e hanno contattato alcuni familiari. E’ probabile che l’immigrato venga segnalato ai Servizi sociali, se i suoi parenti non riusciranno a seguirlo. Intanto i residenti sperano in una soluzione rapida. Spesso lo incontrano di sera, sempre in stato di ubriachezza e con fare minaccioso, e temono che prima o poi possa nuocere a qualcuno.

Marco D’Errico