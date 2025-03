Al ‘Tè delle 5 Torri’ tiene banco la mitologia

Domani alle 17 alla Biblioteca Umberto Spadoni 5 Torri di Pesaro, nuova tappa della rassegna ‘Il Tè delle 5 Torri’. Si parlerà di Erato, figlia di Zeus e Mnemosine, che nella mitologia greca è la musa del canto corale e della poesia amorosa, la musa amabile che ci parla di relazioni d’amore e non solo. Le relazioni che verranno indagate sono tante: quelle sentimentali grazie alle magnifiche pagine di Phil Roth, quelle familiari con Annie Arnaux e il suo rapporto con la madre malata, e con Cornan McCarthy. Ma troveranno spazio anche i rapporti di amicizia, pure culinaria, con le ricette pensate per ognuno dei suoi amici da Nora Ephron. Sarà un incontro dove ogni partecipante potrà condividere la sua esperienza. L’uscita è fissata per sabato 22 marzo, destinazione in definizione. La rassegna è promossa dalla Biblioteca Umberto Spadoni delle 5 Torri e propone un appuntamento al mese, il venerdì, in cui si presenta una selezione di libri da cui sono estratte letture; a volte si aggiungono brani musicali o il commento di opere d’arte. Ognuno dei partecipanti può intervenire con una sua proposta. Dopo le presentazioni, ci si ritrova per un momento conviviale a base di tè caldo, torte e biscotti per discutere in libertà delle proposte bibliografiche e per conoscersi. Al pomeriggio in biblioteca si associa un’uscita in gruppo, per scoprire o riscoprire un luogo della città che ha attinenza con l’argomento. Il fil rouge dell’inverno 2025 sono le Muse: 5 incontri dedicati alle divinità femminili figlie di Zeus e Mnemosine con altrettanti temi bibliografici. I prossimi appuntamenti: venerdì 11 aprile Melponene musa della tragedia. Romanzi, saggi e fumetti per celebrare gli 80 anni della Liberazione e venerdì 16 maggio Urania musa dell’astronomia e della geometria. Romanzi, saggi e fumetti che ci porteranno a riveder le stelle.

b. t.