Al teatro Battelli vanno in scena le fiabe per i bimbi

MACERATA FELTRIA – Il teatro Battelli di Macerata Feltria, dopo la chiusura di una stagione 2023/24 da record, torna ad aprirsi ai bambini nell’ambito della rassegna ’Andar per fiabe’ curata da Amat. L’appuntamento di oggi alle 17 è con Museo della fiaba, un sogno a occhi aperti per i bambini (ma non solo). E’ lo spettacolo-installazione di Emanuela Dall’Aglio, pluripremiata artista parmense che ha fatto della meraviglia il suo marchio di fabbrica. Una insolita scienziata, la professoressa Gallina Cicova, gira il mondo, si introduce nelle fiabe e raccoglie, racconta e illustra i reperti che trova, per poi custodirli in un insolito museo che si arricchisce ad ogni tappa. È lei, un’instancabile ricercatrice di fiabe, che conduce i bambini in un’esperienza in cui possono toccare e sperimentare in prima persona gli oggetti chiave delle storie, per averne memoria reale quando le fiabe verranno narrate. Per info: 339 4106017; biglietti (da 5 a 8 euro)