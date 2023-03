Al Teatro Comunale in scena Andrea Delogu

Domani la stagione realizzata al Teatro Comunale di Cagli da Comune e Istituzione Teatro con Amat prosegue con un nuovo fuori abbonamento. Alle 21 va in scena Andrea Delogu con "40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale". Lo spettacolo, scritto da Alberto Caviglia, Andrea Delogu e Rossella Rizzi a partire da un’idea della Delogu e della Rizzi, è messo in scena con la regia di Enrico Zaccheo per una coproduzione Francioni Produzioni con Friends and Partner. "40 e sto" è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni.