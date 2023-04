Al Teatro comunale torna la danza contemporanea Domani e sabato 22 spazio ai giovani talenti

“Dance Body Shelter“. Un insieme di corpi e menti per creare uno spazio per i giovani talentuosi e promettenti nel campo della danza contemporanea. Domani alle 21 e sabato 22 alle 17 al Teatro Comunale di Cagli danza e studio dell’arte coreutica prendono vita in “Dance Body Shelter“ che nasce a seguito del concorso di danza “La Trama dei Corpi“ e che vede la collaborazione dei suoi due direttori artistici Benilde Marini e Bernard Shehu con il direttore artistico del Teatro Comunale di Cagli Sandro Pascucci.

L’intento di questo progetto è quello di permettere a giovani emergenti nel campo della danza di usufruire di un palcoscenico prestigioso e importante per proporre le loro produzioni. "Il progetto si amplia anche in un contesto di natura formativa – spiega Benilde Marini – per la presenza di un convegno che si svolgerà nella Sala Mencherinni del Ridotto del Teatro comunale di Cagli, sabato 22 alle 17 incentrato sul rapporto con il corpo nell’era del digitale con intervento del direttore artistico Sandro Pascucci, della psicologa esperta di relazioni Cinzia Ginevri Blasi e la dirigente scolastica Antonella Accili". Il programma di domani al Comunale inizia alle 21 con la coreografia del Collettivo LD2.0 in “Forza di attrito e contatto“, una coreografia curata da Sara Gagliardini frutto di una riflessione più ampia sui principi della matematica applicabili alla danza. A seguire la Mef Ensemble propone “Los Camminantes“, coreografia a cura di Roberta Sandreani, Irene Calagreti e Gaia Martinelli che esplora il bisogno di scoperta e cambiamento che arricchiscono il nostro cammino. Nella seconda parte della serata torna in scena il Collettivo LD2.0 con “In her shoes“ l’incontro di tre donne che instaurano un rapporto empatico di immedesimazione. Info 393 9690277.

b. t.