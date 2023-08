Al “Teatro di Verzura“ prenderanno vita le creature di Pirandello

Oggi alle ore 21,15 le creature di Pirandello prenderanno vita nel “Teatro di Verzura“, all’interno della suggestiva Villa Caprile di Pesaro, grazie all’Associazione Culturale “Gli invisibili“ che presenta lo spettacolo “La Pirandelliana“.

La rappresentazione mette in scena quattro commedie dello scrittore siciliano: La Patente, Enrico IV, L’uomo dal fiore in bocca e Ciaula scopre la Luna. La regìa è di Alessandro Gimelli, che sarà in scena insieme a Maria Pia Pozzi e Mirko Davi. Il valore aggiunto alla serata sarà la presenza della pittrice Martina Paladini che darà vita alle storie imprimendole su tela. Luci e fotografia sono a cura di Silvano Spadoni e Livio Fantozzi.

"Lo spettacolo – dice Gimelli, interprete di Tonino Benelli nel docufilm dedicato al grande pilota pesarese – vuole essere un mezzo di comunicazione e motivo di confronto fra i personaggi in scena e le persone che nel quotidiano vivono i diversi aspetti reali della vita, in fondo noi stessi. Il progetto si propone quindi di coniugare le esperienze di vita con quelle artistiche, in linea con il programma umano. Tutto questo attraverso quel luogo magico che è il teatro, dove, come diceva il grande Gigi Proietti “tutto è finto ma niente c’è de farzo“. Farlo in un piccolo anfiteatro circondato dalla natura sarà ancora più fiabesco".