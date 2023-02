Al ’Tiberini’ la storia del clown alla riscossa

Fa tappa al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, oggi, ‘Andar per Fiabe’, la stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia. L’appuntamento è alle 17 con ‘La Riscossa del Clown’, da un’idea di Madame Rebiné. Uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa ardua con renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine che cercheranno di ostacolarlo. Ma a colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. E se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori: un cabaret alla riscossa in un cui il clown trionfa. Dalle 16 al foyer del teatro l’associazione Avis di San Lorenzo farà compagnia ai piccoli ospiti con tanti palloncini colorati. Biglietti dalle 16, al biglietteria del Tiberini.

s.fr.