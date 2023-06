Al Vallato è tutto pronto: l’inaugurazione è una festa

di Tiziana Petrelli

"Io sono qui da 7 anni, ma questo spazio è stato sognato da molto più tempo" ha raccontato ieri il parroco di San Paolo, don Francesco Pierpaoli, aprendo le porte del cantiere della Casa della Comunità al Vallato, che a due anni dalla posa della prima pietra e 11 mesi di intenso lavoro, si mostra oggi in tutto il suo splendore. Una palazzina bianca con tante piccole finestre contornate dai colori primari (giallo rosso e azzurro) che ricorda le architetture di Le Corbusier e un tetto in legno a spiovente che nella parte più alta fa contare due piani: 600 metri quadri al piano terra, di cui 200 un unico salone polifunzionale, 300 al piano superiore, in tutto 8 aule per la catechesi, tutte indipendenti, 4 al piano superiore e 4 all’inferiore dove insistono anche i servizi, il magazzino e la centrale termica, spazi privi di barriere architettoniche. All’esterno un porticato coperto lega questa struttura alla chiesa passando per un giardino zen, ancora da completare.

"Qui sono passate maestranze da tutto il mondo - hanno sottolineato i progettisti che hanno seguito il cantiere - quasi a significare il futuro di questa casa che è aperta, accessibile a tutti e sicura essendo stata pensata in classe d’uso IV ovvero con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico". Il calendario degli eventi che ruotano attorno all’inaugurazione nella solennità dei Santi Pietro e Paolo a cui è dedicata la Parrocchia del Vallato, va dal 26 giugno al 3 luglio. In tutto questo periodo il Consiglio Pastorale parrocchiale ha pensato di organizzare una pesca benefica (in palio 2mila premi) per raccogliere fondi da destinare alla parrocchia, che ha dovuto accendere un mutuo settennale di quasi 200mila euro per contribuire alla costruzione di questo edificio intitolato a Don Paolo Tonucci.

La struttura, infatti, è costata 1milione e mezzo di euro, 861.300 finanziati con l’8x1000 della Cei, e il resto dalla Diocesi e un contributo della Regione. "Ringraziamo anche il sostegno del Comune - ha concluso don Francesco - che ha approvato all’unanimità una variazione del Prg che ci ha consentito di costruire qui questo edificio".

Otto giorni di festeggiamenti, per un sogno iniziato più di 20 anni fa, con don Benito. Si comincia con le messe con i padri Comboniani di lunedì 26 e martedì 27 alle 18, per proseguire mercoledì 28 alle 17.30 con la celebrazione eucaristica in cui verranno unti gli infermi. La festa entra nel vivo giovedì 29 con la messa celebrata alle 18.30 da monsignor Armando Trasarti, alle 20 il taglio del nastro e la benedizione della Casa della Comunità e il buffet. Venerdì 30 si gioca il triangolare di calcio a cinque tra le parrocchie di San Paolo, Santa Maria Goretti e Gran Madre di Dio, poi si cena in parrocchia e dopocena torneo di tennis tavolo. Sabato 1 luglio la casa della comunità si anima con il primo convegno intitolato "Sussidiarietà e cura delle relazioni: nella famiglia, nella scuola, nella città" con il professor Stefano Zamagni e Francesco Tonucci a cui seguirà una cena in piazza con tutti (prenotazione obbligatoria entro lunedì 26 giugno, 18 euro adulti, 12 euro bambini). L’ultimo capitolo di questa settimana di eventi va in scena lunedì sera alle 20.30 il gelato per tutti i bambini, giochi e spettacolo di magia.