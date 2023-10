Al Vallato, musica in parrocchia per pagare le rate

Un ricco cartellone di eventi artistici, musicali ed enogastronomici per sostenere le spese della nuova Casa della Comunità intitolata a don Paolo Tonucci che sorge accanto alla chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato. A questo hanno pensato i soci dell’Associazione Porte Aperte che gestisce la struttura: un investimento da 1 milione e mezzo, messo in campo dalla Diocesi (900mila euro finanziati con l’8x1000 e il restante dalla Diocesi e dalla Parrocchia che per questo ha acceso un mutuo e messo in campo iniziative per la raccolta fondi), per dotare la comunità guidata da don Francesco Pierpaoli, di un oratorio, di spazi per la catechesi e le attività ricreative di giovani e anziani che prima venivano svolte all’ex seminario diocesano.

Seicento metri quadrati divisi su due piani collegati con la chiesa tramite un porticato, con 8 sale, due locali tecnici e un salone di 200 metri (capienza 200 persone) predisposto per il pubblico spettacolo (capienza 150 persone circa). Uno spettacolo che ora si fa strumento e mezzo di raccolta fondi. "Questa sera alle 21,15 nel salone della Casa della Comunità al Vallato, in via Ranuzzi, 1 - annuncia Gabriele Darpetti, presidente di Porte Aperte - si terrà il concerto del Coro Polifonico Malatestiano, diretto dal maestro Francesco Santini. Con questo evento si apre la serie di iniziative, che concorreranno alla raccolta fondi tramite il bando di crowdfunding promosso dalla Fondazione Carifano".

Tra le tante attività previste, per raggiungere la quota prevista nella raccolta fondi, ci saranno altri concerti (della Banda Città di Fano, della Borghetti Bugaron Band, ecc.) e serate enogastronomiche di degustazione di prodotti locali, ma anche di altri popoli e nazioni, spettacoli (con la compagnia teatrale dialettale Il Guitto) e incontri culturali.

