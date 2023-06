Al Vallato si fa il conto alla rovescia Quasi pronta la Casa della Comunità

di Tiziana Petrelli

Quest’anno per gli abitanti del Vallato, la solennità dei Santi Pietro e Paolo a cui è dedicata la loro parrocchia, sarà una festa memorabile. A due anni esatti da quando il vescovo Armando Trasarti ha posato la prima pietra, verrà infatti inaugurata giovedì 29 giugno la nuova Casa della Comunità intitolata a don Paolo Tonucci che sorge proprio accanto alla chiesa di San Paolo Apostolo.

Otto giorni di eventi sono stati pensati dalla comunità parrocchiale per abbracciare il taglio del nastro della nuova struttura, che verrà benedetta da Trasarti (che l’ha fortemente voluta) e sarà uno degli ultimi appuntamenti ufficiali del suo apostolato prima dell’ingresso del nuovo vescovo Andrea Andreozzi. E’ un investimento da 1 milione e mezzo, quello messo in campo dalla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola (900mila euro finanziati con il contributo Cei dell’8x1000 e il restante dalla Diocesi e dalla Parrocchia), per dotare la comunità guidata da don Francesco Pierpaoli, di un oratorio, di spazi per la catechesi e le attività ricreative di giovani e anziani che al momento vengono svolti all’ex seminario diocesano.

Ma l’associazione che la gestirà come elemento terzo, laico, capace di dialogare con tutti, è stata chiamata appositamente "Porte Aperte" perché quel luogo dovrà essere aperto alla fruizione di tutta la città. "Accanto alla chiesa - spiega Gabriele Darpetti, presidente di Porte Aperte - sta sorgendo una struttura molto grande e molto bella, praticamente in città. La nostra idea è che questo sia uno spazio polivalente, utilizzato non solo dalla parrocchia, ma anche dalle associazioni del territorio e dagli enti, per attività di formazione dei nostri giovani. Per questo l’abbiamo intitolata a don Paolo Tonucci e abbiamo già coinvolto una decina di associazioni dall’Africa Chiama ad Apito, la cooperativa Nuovi Orizzonti… Il focus è educativo. Vorremmo farne un luogo in cui ai vari livelli si possa fare animazione, educazione e formazione e delle giovani generazioni e non solo, ovviamente. Uno spazio che sia aperto il più possibile, per chi vuole fare attività… anche teatro e danza, chiaramente nei limiti della legge".

Seicento metri quadrati di struttura in classe d’uso IV (ovvero con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico), divisi su due piani collegati con la chiesa tramite un porticato, con 8 sale di diversa metratura, due locali tecnici e un salone di 200 metri (capienza 200 persone) che è stato predisposto per ottenere anche l’autorizzazione al pubblico spettacolo (capienza 150 persone circa).